Son dakika… Erdoğan’dan Doğu Akdeniz mesajı: Bedelini ağır ödersiniz

AKP’nin kuruluşunun 19. yılı nedeniyle partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

*4 bir yandan eline geçirdikleri her malzemeyle yüklendiler. Artık içeride ve dışarıda çok daha sert, çok daha sinsi bir mücadelenin içine giriyorduk.

*Gezi olaylarıyla sokakları işgale, 17-25 Aralık Emniyet Yargı darbesiyle milli iradeyi gasp etmeye, çukur eylemleriyle mahalleleri bölmeye çalıştılar.

*PKK’sından DHKPC’sine varana kadar üstümüze saldılar.

*Oruç Reis’imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.

“DUA İLE ÇIKTIK YOLA”

*19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. AK Parti milletimizin özleminden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti’nin mayasını milletimiz yoğurmuştur. AK Parti’nin kumaşını millet dokumuştur.

*Bu yüzden tüm çabalarımız semeresi ülkemize ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola ve aynı şekilde devam ediyoruz.

*Bizim için asıl olan bu kutlu yolda milletimizle el ele yürümektir. AK Parti’nin milletimizin partisi olduğunun nişanesi girdiği ilk seçimden beri birinci olarak çıkmayı başarabilmesidir.

*Ana muhalefet ‘IMF’den borç alın.’ diyor. O sizin işiniz, bizim böyle bir işimiz, derdimiz yok.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

*Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle sürdürüyoruz.

*Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, hiçbir düzenleme, hiçbir ideoloji insani olmadığı gibi meşru da değildir.

*Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz.

*AK Parti'nin papatyaları gibi yakıştırmalarla, yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla ben ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm AK Parti kadın kolları adına ve tüm kadınlar adına kınıyorum.