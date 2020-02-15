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Son dakika… Erdoğan’dan İş Bankası açıklaması!

Pakistan ziyareti sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İş Bankası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

18:11 -
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Son dakika… Erdoğan’dan İş Bankası açıklaması!

Erdoğan, İş Bankası’ndaki CHP hisseleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

* Bu konu ile ilgili şu anda çalışmaları birinci derecede Nurettin Canikli bey yürüyor. Bu hafta MKYK toplantısında bizlere bir sunum da yaptı.

* Dedik ki bu işi biraz daha olgunlaştıralım ve olgunlaştırmanın ötesinde bir de hukuki işlerle ilgili bir kurul kuralım. Hukukçu arkadaşlarımızla beraber de bu çalışmayı tam manası ile hukuki bir zemine oturtalım dedik. Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesini de kendilerinden alacağız.

* Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok.

CHP Cumhurbaşkanı Nurettin Canikli Pakistan son dakika
Son güncelleme: 18:18 15.02.2020
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