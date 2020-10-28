Son dakika… Erdoğan’dan karikatür tepkisi: Namussuzlar

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Charlie Hebdo dergisinin, kendisini hedef alan hakaret içerikli kapağıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

KARİKATÜRE BAKMADIM

– Fransa’da Peygamber Efendimizle çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayımladığı karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zül kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Benim Peygamberime hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten.

HEDEF ŞAHSIM DEĞİL, SAVUNDUĞUMUZ DEĞERLER

– Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasıdır. Hedefin şahsım değil, savunduğumuz değerler olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunların uzantılarının olduğunu biliyor ve görüyoruz. Hatta bu parlamento altında olanlar olduğunu da biliyoruz.

BARBARLIK DÖNEMİNE GİDİŞİN İŞARETİ

– Aile mefhumunu bir kenara koymak suretiyle bu tür saldırının içinde olanları da biliyoruz. Böyle zamanlarda yekvücut olmak gerekirken hâlâ bunlar buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar. Bu pazarda size yem yok. Bunlar Avrupa’nın yeniden barbarlık dönemine gidişinin işareti.

– Fransa ve genel olarak Avrupa, Macron ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların nefret tohumları saçan politikalarını hak etmiyor. Biz son nefesimizi verdiğimiz gün değil, asıl bu saldırılar karşısında sessiz kaldığımız mukabelede bulunamadığımız gün öldük demektir.

KATİLSİNİZ KATİL

– Şimdi buradan ben Batı’ya sesleniyorum; yahu siz değil misiniz Ruanda’da yüz binlerce insanı katleden? Milyonlarca Cezayirliyi katleden… Siz değil misiniz Afrika’nın her ülkesine sadece elmas, fosfat, altın var diye giren ve insanları katleden? Ya siz katilsiniz katil!

– Bugün hâlâ aynı şeylerin arayışı içerisindesiniz. Lübnan’a gidiyorsunuz. Ne işin var yahu senin Lübnan’da? Lübnan’da bir felaket yaşanıyor ve istikamet vermeye gidiyor. Ne oldu, aradığını buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni kovdular. Vaka bu. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak. Adeta Haçlı seferlerini tekrar başlatmak istiyorlar. Haçlı Seferleri’nden itibaren Avrupa üzerinden gelen fitne ve kin tohumları bu topraklara düşmeye başlamış, işte o vakit huzur bozulmuştur.

YÜREĞİN VARSA BENİMLE KONUŞ

– Dün Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit getirmek lazım. Sende o yürek varsa kalkarsın, siyasetçiysen benimle ilgili, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş. Biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler.

– Yakılacak çantalar arıyorsan sizde çok. Yanınızda Beyaz Türkler çok. Onların yakacağı çantalar da vardır, o ayrı konu. Zeka yoksunu bir adamsın. Airbus’ları satmamızı istiyorsun. Onunla bunun ne alakası var? Birisi stratejik bir ürün ve bu sadece Fransa’nın da değil, zavallı, bunun ortakları arasında İngiliz’i var, İtalyan’ı var, Alman’ı var… Bundan bile senin haberin yok yahu! Bu kadar zavallısın. CHP’ye gönül veren kardeşlerime diyorum ki iyi tanıyın bu adamı. Ülke için maalesef bu bir sıkıntı.