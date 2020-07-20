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Son dakika… Erdoğan’dan Kıbrıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Rum tarafı Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini ve Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir" dedi.

Sozcu.com.tr
11:43 -
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Son dakika… Erdoğan’dan Kıbrıs mesajı

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46’ncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

EŞİT HAKLAR TESLİM EDİLMELİ

* Ada’da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Rum tarafı Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini ve Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir.

HER TÜRLÜ ÇABA SARF EDİLECEK

* Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı her zaman barış ve uzlaşıdan yana tavır alarak, çözüm yönünde açık bir irade sergilemiştir. Ancak bu durum, Kıbrıs Türk halkının haklarından her ne pahasına olursa olsun fedakârlık yapılacağı anlamına gelmez. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için her türlü çabayı sarf edecektir. (DHA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 11:57 20.07.2020
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