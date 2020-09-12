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Son dakika… Erdoğan’dan Macron’a: Süren az kaldı, gidicisin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a verdiği yanıtta "Macron senin zaten süren az kaldı, gidicisin" dedi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'ye de sert tepki gösteren Erdoğan, "Ülkemizi terörle, baskıyla, ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir. S&P sen bir kendine çekidüzen ver, sen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın, netice alamadın, bundan sonra da alamayacaksın" ifadelerini kullandı.

20:21 -
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Son dakika… Erdoğan’dan Macron’a: Süren az kaldı, gidicisin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı’nda açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron için “Süren zaten az kaldı, gidicisin” ifadelerini kullanan Erdoğan, Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’ye de sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Sadece sınırlarımız içerisinde değil, Irak’tan Suriye’ye, Akdeniz’den Ege’ye kadar emperyalizmin farklı yüzleriyle muhatap oluyoruz.

* O dönemde işgalcilere alkış tutanlar olduğu gibi bugün de farklı kisveler altında mandacılığı savunanlar var. Bugün de gavurun kılıcını sallayanlar var.

* O dönemde kalemini işgalcilerin emrine verenler olduğu gibi bugün de Batılı efendilerine şirinlik yapan kalemşörler var.

* Bir asır önce olduğu gibi bunların karşısında ise istikbali ve istiklali için gerekiyorsa kanının son damlasına kadar hazır bir millet var.

* Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla Anadolu’yu yedi düvele dar eden Şerife bacılar, Sütçü İmamlar, Nene Hatunlar, Antepli Şahin beyler hâlâ aramızdadır.

* Gezi olayları ile fitili ateşlenen, 17-25 Aralık girişimiyle devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ayyuka çıkan saldırıların yegane hedefi 100 yıl önce yarım kalmış hesabı görmektir.

S&P’YE TEPKİ: KENDİNE ÇEKİDÜZEN VER

* Ülkemizi terörle, baskıyla, ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir.

* S&P sen bir kendine çekidüzen ver, sen Türkiye’yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin.

* Bunu daha önce de yaptın, netice alamadın, bundan sonra da alamayacaksın.

MACRON’A CEVAP: SÜREN AZ KALDI, GİDİCİSİN

* ‘Bizim problemimiz Türk milletiyle değil, bizim problemimiz Erdoğan’la’ diyor. Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin.

* Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde “Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren” demiştim. Türkiye’ye tarih dersi verme.

* 1 milyon Cezayirliyi, 800 bin siz öldürdünüz. Yüzbinlerce Libyalı’yı siz öldürdünüz. Bize insanlık dersi verme.

* Biz Osmanlı olarak buralara gittiğimizde insanlığı götürdük. Bunu hazmedemiyorlar, onun için çıldırıyorlar.

* Medya ve siyaset mühendisliklerine rağmen halen Türkiye’nin en güçlü partiysek bunun sebebi milletimizin basiret ve ferasetidir.

* Partimiz üzerinde oynanan oyunların hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dertleri, Barbaros Doğu Akdeniz’de.

* ‘Bir taraftan sismik araştırmalar, öbür taraftan sondaj araştırmaları. Türkiye petrolü bulduysa vay halimize’ Çalış senin de olur. 2 tane sismik araştırma, 3 tane sondaj gemimiz var ve bunlarla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Rabbim inşallah bunun neticesini bize lütfedecek.

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Son güncelleme: 20:37 12.09.2020
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