Son dakika… Erdoğan’dan sosyal medya açıklaması: Tamamen kontrolsüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları;

*Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak hayatımızın adeta ortasına düştü.

*Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz.

YÜZYILIN ANLAŞMASI

*Bırakın bu yalanları, hayatınız bunlarla geçmiş; bir tarafta Trump almış yanına malum kişiyi, toplayacakları alkışa bakıyorlar.

*O alkışlarla dünyanın kaderini siz değiştiremezsiniz. Filistin'in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz.

*Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bugün MGK toplantımızda basın açıklamamızda da özellikle bu konuya değindik. Kudüs satılık değildir.

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