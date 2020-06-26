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Son dakika… Erdoğan’dan YKS açıklaması!

YKS ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük. Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Asıl tarihe yakın zamanda yapılması en doğrusuydu" dedi.

16:51 -
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Son dakika… Erdoğan’dan YKS açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS öncesi video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtlarken, “Corona virüsü salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük. (YKS) Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 17:13 26.06.2020
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