Son dakika… Erdoğan’ın önüne gitti, işte yeni infaz düzenlemesi

Habertürk televizyonundan Fevzi Çakır’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne giden düzenlemede dikkat çeken başlıklar yer aldı.

İşte yeni infaz düzenlemesinden satır başları:

* Kadın ve yaşlılara evde infaz, doğumda ise 1.5 yıl erteleme.

* Altı ay hapis öngören ceza, hafta sonu ya da gece evde çekilebilecek.

* Cinsel suç, uyuşturucu, örgütlü suç, terör, mükerres suçlar ise kapsam dışı olacak.

* Cezanın yarısı cezaevinde geçirilecek.

* Ceza infazının 5’te 1’i denetimli serbestlikle geçecek.

* Bir ay hapis cezası alındığında bile belirli bir süre cezaevinde geçirilecek.