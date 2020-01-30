Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yazlığına komşu: 15 milyarlık Suudi projesi

25 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan 2054 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Urla Zeytineli Köyü'nde toplam 333 parsel, Çeşme Alaçatı'da toplam 178 parsel, “acele” kamulaştırılmıştı.

Bu iki bölgeyi de içine alan 6 merkez 13 Eylül 2019’da 1532 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ” Turizm ve Koruma Kapsamı Turizm Gelişme Bölgesi” olarak ilan edilmişti.

Ege’de Son Söz internet gazetesinin haberine göre; acele kamulaştırma kararı alınan Urla ve Çeşme'deki arazilerde Suudi Arabistan merkezli Albassam Grup'un 15 milyar liralık proje geliştirdiği ortaya çıktı.

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Projenin lansmanı için hazırlandığı anlaşılan katalogda çarpıcı detaylar dikkat çekiyor. Buna göre projenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Valiliği'nin koordinasyonunda Kamu-Özel Ortaklığı ile tamamının yabancı sermayeyle gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Hazırlanan katalogda, projenin Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun Türkiye'nin turizm sektöründe dünya markası olma hedefine yönelik olarak hazırlandığı ve ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağlayacağı kaydediliyor.

“Yeni Çeşme” adı verilen projede, bir havalimanının yanı sıra, 100'ü mega yat olmak üzere toplam 800 yatlık 3 marina yer alacak. 4 milyon metrekareye yayılacak ve yaklaşık 20 bin nüfusun yaşayacağı öngörülen projede, 6 bin odalı 2 lüks otel, 2 bin 500 odalı 50 butik otel, lüks restoranlar, golf sahaları ve alışveriş merkezleri yer alacak.

EĞLENCE ADALARI KURULACAK

Katalogda, “Proje tamamlandığında toplam 4 bin kişilik eğlence alanlarının, ana karadan ayrılarak yerel halkı fiziksel olarak rahatsız etmeyecek şekilde adalara konumlandırılacak. Öncelikle 1 numaralı ada, ana karaya bir köprü ile bağlanarak Ibiza atmosferi yaratılacak. 2 numaralı ada da ayrıca eğlence bölgesi olarak kullanılacak” ifadeleri dikkat çekiyor.

KÜÇÜK KANAL İSTANBUL

Proje lansmanı için hazırlanan katalogda Kanal İstanbul benzeri daha küçük boyutlu bir kanal projesi yapılacağı da kaydediliyor. Alaçatı Koyu ile Mersin Körfezi arasında yatlar için açılacak deniz kanalıyla bir de ada ortaya çıkıyor.

MUHTAR: TEBLİGAT YAPILMADI

Projenin gerçekleştirileceği söylenen alanda bulunan 120 haneli Zeytineli köylülerine resmi olarak bir tebligat gitmemiş. Muhtar Muhittin Aldemir, “Cumhurbaşkanının acilen kamulaştırma kararı var. Şu an için hiçbir tespit yok. Tebligat falan yapılmadı. Tebligat yapıldıktan sonra gerekli hamleleri atacağız tabii. Köylüler sessiz, suskun bekliyorlar. Şu an bilmiyoruz ne olacağını. İnternette dolaşan haberleri takip ediyoruz.

“ACELE KAMULAŞTIRMA İÇİN BİR NEDEN YOK”

Kamulaştırılan bölgede Genel-İş Sendikası’nın Zeytineli Köyü Böğürtlen mevkiindeki 68 dönüm büyüklüğündeki arazisi de yer alıyor. Genel-İş Sendikası da, kararın henüz resmi olarak kendilerine tebliğ edilmediğini ifade ederek, “Taşınmazımızın bulunduğu bölge yakın zamana kadar SİT alanı içerisinde idi. İşçilere ait arazimizle oradaki köylülere ait diğer taşınmazlara el koyma ve özel bazı kişilere menfaat sağlamaktan başka hiçbir anlamı olmayan sadece adı kamulaştırma olan ve acele kamulaştırmaya gerekçe olacak hiçbir durum söz konusu değilken bu hukuksuz uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.