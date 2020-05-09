Son dakika… Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem!

AFAD tarafından yapılan açıklamada “Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde saat 18.41’de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denilerek gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem – Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER