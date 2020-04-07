Son dakika! Esenyurt’ta bir binada patlama… Yaralılar var

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki 10 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. Piri Reis Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Binada bulunan vatandaşlar da panik halinde dışarı koştu. Bazı vatandaşların kucağına çocuğunu alarak dışarı çıkmaya çalıştığı görülürken, bazıları ise gözyaşı döktü.

Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyalara yola saçılırken, çevredeki diğer dairelerde de hasar oluştu.

Bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de gaz akışını kesti. İlk incelemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtildi.

Öte yandan şiddetli patlama anı kameraya yansıdı. (DHA-İHA)