Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Fatih Sultan Mehmet portresine ‘sahte’ soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen haziran ayında İngiltere'de düzenlenen bir müzayeden alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresiyle ilgili şoke eden gelişme... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tablo sahte diye soruşturma başlatılmış. Bizden cevaplar isteniyor. Fıkra gibi bir durum" dedi.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 13:01, 24/12/2020
Haberler Gündem
Son dakika… Fatih Sultan Mehmet portresine ‘sahte’ soruşturması

18 ay önce işbaşına gelen yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, her altı ayda bir İstanbullulara  hesap vermek için düzenlediği toplantılarının üçüncüsünü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’de düzenlenen bir müzayeden alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı: Bellini atölyesine ait olan Fatih Sultan Mehmet Han tablosuyla ilgili ‘sahte’ diye bir soruşturma düzeni başlatılmış. Bizden cevaplar isteniyor. Bu kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık. Garip bir muameleye tabi tutuldu arkadaşlarımız, cevaplar veriliyor. Bu da trajikomik, fıkra gibi bir durum.

İlginizi Çekebilirİmamoğlu duyurdu: Fatih Sultan Mehmet Han tablosu İstanbul'a geliyorİmamoğlu duyurdu: Fatih Sultan Mehmet Han tablosu İstanbul'a geliyor

 

İngiltere istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dakika
Yayınlanma Tarihi:12:43,