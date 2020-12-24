Son dakika… Fatih Sultan Mehmet portresine ‘sahte’ soruşturması

18 ay önce işbaşına gelen yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, her altı ayda bir İstanbullulara hesap vermek için düzenlediği toplantılarının üçüncüsünü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’de düzenlenen bir müzayeden alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı: Bellini atölyesine ait olan Fatih Sultan Mehmet Han tablosuyla ilgili ‘sahte’ diye bir soruşturma düzeni başlatılmış. Bizden cevaplar isteniyor. Bu kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık. Garip bir muameleye tabi tutuldu arkadaşlarımız, cevaplar veriliyor. Bu da trajikomik, fıkra gibi bir durum.