Son dakika… Fatih’te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen firmaya 888 bin TL ceza!

İstanbul Fatih’de Yetişkin kardeşlerin siyanürle intihar ettiği haberi Türkiye’nin gündemini sarsmış, olayın hemen ardından ilgili meskenin elektriğinin gecikmiş borç sebebiyle kesildiği ortaya çıkmıştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, kamuoyunda infiale sebep olan olayla ilgili harekete geçerek, bölgede elektrik dağıtım faaliyeti yürüten CK Enerji Boğaziçi Elektrik şirketi hakkında soruşturma başlattı.

Konu ile ilgili açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, soruşturma sonucu olayda asli kusurlu olduğu tespit edilen firma hakkında 888 bin 397 TL idari para cezası uygulanmasına ve yine mevzuata aykırı fiilde bulunduğu tespit edilen firma hakkında ihtar yaptırımı uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

‘HERKES HASSAS DAVRANMAKLA MÜKELLEF’

Mustafa Yılmaz konuyla ilgili şunları söyledi:

* Biz sektörümüze hep şu mesajı veriyoruz; vatandaşlarımıza hizmet verirken daima duyarlı ve titiz olacaksınız. Aksi halde tüketiciyi üzeni biz de üzeriz diyoruz.

* 6 Kasım’da yaşanan acı olay ve ardından ilgili meskenin elektriğinin kesildiğini görmek hepimizi derinden yaraladı. Kayıtsız kalmamız, seyirci kalmamız beklenemezdi.

* Aslında bu soruşturma ve ceza bütün enerji sektörüne verilmiş bir mesajdır aynı zamanda. Bu sektörde görev yapan yöneticisinden sahada görev yapan personeline herkes vazifesini yaparken hassas davranmakla mükelleftir.

* Umuyorum ki bir daha böyle bir olay yaşamayız, umuyorum ki biz de EPDK olarak bir daha böyle bir ceza vermek zorunda kalmayız.

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OLAYDAN SONRA ŞİRKET ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

CK Enerki Boğaziçi Elektrik, dört kardeşin intiharının ardından yayınladığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü yaşadıklarını belirtmişti.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı.

* Öncelikle; 5 Kasım gecesi İstanbul Fatih’te dört kişinin bir konutta ölü bulunması ile ilgili olaydan büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

* Acı bir tesadüftür ki tüm bildirimlere rağmen ödenmemiş üç elektrik faturası bulunan ve aboneliğin olayda hayatı kaybedenlerin adına olmadığı dairenin elektriğinin kesilme işlemi de yasal düzenlemeler çerçevesinde bu sabah saat 09.00 sularında gerçekleşmiştir.

* Belirttiğimiz gibi abonelik olayda hayatını kaybedenlerin adına olmaması nedeniyle gece yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ekiplerimiz, sabah erken saatlerde yasal prosedürler çerçevesinde görevini yaparak binadan ayrılmıştır.

* Ancak olayın öğrenilmesinin hemen ardından bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kesme işlemi iptal edilmiş olup, daireye yenide elektrik verilmiştir.

* Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre borcunu ödemeyen elektrik abonelerine en az 10 günlük süre tanınmakta ve akabinde ödeme yapılmaması halinde enerjinin kesilmesi süreci başlatılmaktadır.

* Söz konusu konutla ilgili olarak kurumumuz tarafından borucun ödenmesi için bir aya ulaşan bir esneklik de sağlanmış bulunmaktadır. Yaşanan elim olay nedeniyle üzüntülerimizi bir kez daha paylaşır durumu bilgilerinize sunarız.

2012’DE ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

Bir kamu şirketi olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 2012 yılında 1 milyar 960 milyon dolar bedelle Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu'na satılmıştı.

2016 yılında Limak'ın ortaklıktan ayrılmasının ardından şirketin adı CK Enerji Boğaziçi Elektrik olarak değiştirilmişti.

İstanbul'un Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren şirketin Türkiye genelinin yüzde 8'ine denk gelen yaklaşık 4,5 milyon abonesi bulunuyor.