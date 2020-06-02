Son dakika! FETÖ soruşturmasında 98’i muvazzaf asker 118 kişiye gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 98’i muvazzaf asker 118 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgüt üyelerinin beyanları ve ankesör/sabit hat analizleri sonucunda 24’ü muvazzaf 42 şüpheli ve FETÖ’nün sivil yöneticileriyle büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen 74’ü muvazzaf, 2’si sivil 76 şüpheli olmak üzere toplam 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.