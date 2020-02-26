Son dakika: Fırtına ve yağmur geliyor! İstanbul da etkilenecek…

Fırtına ve yağışlı hava dalgası yurda adım adım yaklaşıyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yarın yağışlı hava dalgası yurtta olacak. Bugün başlaması beklenen güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına olarak görülmesi bekleniyor. Yarın ise fırtına hızını artıracak ve etki alannını genişletecek.

YARIN YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın ilk saatlerden itibaren Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

METEOROLOJİ’DEN DİKKAT ÇEKEN FIRTINA UYARISI

Yaklaşmakta olan fırtına için Meteoroloji vatandaşları uyardı. Uyarıdai meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir, denildi.