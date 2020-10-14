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Son dakika… Gar patlamasında cezalar onandı

10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda terör örgütü IŞİD'in saldırısına yönelik davada verilen cezalar, İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

10:29 -
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Son dakika… Gar patlamasında cezalar onandı

Ankara Garı’nda, 10 Ekim 2015’te terör örgütü IŞİD saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, 9 sanığa 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden değişik yıllarda verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce insan, Ankara Tren Garı önünde toplandı.

Miting öncesi kalabalığın arasına sızan iki IŞİD’li, üzerilerindeki bombaları infilak ettirdi. Olayda 101 kişi yaşamını yitirirken, resmi kayıtlara göre 391 kişi de yaralanmıştı.

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Ankara demokrasi IŞİD Miting son dakika Terör terör örgütü Türkiye
Son güncelleme: 10:41 14.10.2020
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