Son dakika… ‘Gaybubet evleri’ne baskın: Dikkat çeken bir saat ele geçirildi!

Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. FETÖ’nün “gaybubet evi” olarak bilinen hücre evlerine yönelik baskında 19 şüpheli gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANICILARI DA VAR

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ’nün sözde “eyalet imamları”, “İstanbul il imam yardımcısı”, “polis ve asker mahrem imamları” olduğu iddia edildi. Şüpheliler arasında haklarında herhangi bir adli işlem görmeyen “Bylock” kullanıcılarının da bulunduğu öğrenildi.

EMNİYET’TE SORGULARI SÜRÜYOR

Şüphelilerden bazılarının sahte kimlik kullandığı belirlenirken, evlerinde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına dağıtılacağı düşünülen “himmet paraları” bulunduğu belirtildi.

Aramalarda bir miktar altın ve FETÖ elebaşı “Fetullah Gülen” imzalı bir de saat bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.