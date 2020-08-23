Son dakika… Giresun’daki sel felaketiyle ilgili son durum!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün akşam sel felaketinin yaşandığı Giresun'da soruları yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün akşam sel felaketinin yaşandığı Giresun'da soruları yanıtladı. Bakan Soylu "Bölgede bu kadar bir ağır tablo beklemiyorduk. Beş vatandaşımız hayatını kaybetti. 153 kişi kurtarıldı. 11 vatandaşımız kayıp" dedi. 98 köy yolu kapalı, 38 yerleşim biriminde elektrik yok.
Son güncelleme: 16:13 23.08.2020