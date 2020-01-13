Son dakika… Göksel Gümüşdağ, İBB Meclisi’ndeki görevini bıraktı

İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının ilk bileşimi bugün yapıldı. Saat 14.00 sıralarında başlayan ve 19.00 sıralarında sona eren meclis oturumunu İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ yönetti.

Gümüşdağ oturumun sonunda meclis 1. başkanvekilliği görevini bıraktığını açıkladı. Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı;

*17 Ocak 2020 tarihi itibari ile İBB Meclisi 1. Başkanvekilliği görevimden ayrılacağımı bildirmek istiyorum. Bu onurlu şerefli meclisin, gazi meclisin 16 yıl başkanlığını yapmak bana nasip oldu.

*Aynı zamanda 15 Temmuz'da İstanbul'a vekalet eden belediye başkanı olarak tarihe tanıklık ettim. Bu meclisin hayatımda ömür boyu yeri olacak.

*Fakat ben meclis 1. başkanvekilliğinden Cuma günü itibariyle ayrılıyorum ama yine sizlerin yanında meclis üyesi sıfatı ile dönemin sonuna kadar beraber olacağız.

Gümüşdağ, bugüne kadar çalıştığım tüm belediye başkanlarına Topbaş'a, Uysal'a ve İmamoğlu'na, siyasi partilerin grup başkanvekillerine, meclis üyelerine teşekkür etti.

“EVİ İHMAL ETTİM”

Gümüşdaş işlerinin yoğunluğuna dikkat çekerek konuşmasına şöyle devam etti;

*Benim Başakşehir Futbol Kulübüne olan tutkumu biliyorsunuz. Gerek Türkiye liginde gerek Avrupa'da başarılı süreç yaşıyor. Zaman zaman 4 ayrı görev yapmak nasip oldu.

*Kulüpler Birliği Başkanlığı, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı, bu gazi mecliste 1. Başkanvekilliği ve malum fabrika. 4 ayrı konudan dolayı zaman zaman evi de ihmal ettim.

*Bu anlamda çok anlayış gösterdi eşime ve kızıma da bu konuda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız ve AKP genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu destek ve güveninden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

*Benim için duygulu bir an. Uzun yıllardır beraberiz. Bundan sonraki süreçte İstanbul için halkımızın bize verdiği meclis üyesi statüsü ile birlikte bu mecliste İstanbul'un lehine tüm kararlarda başkanımıza destek olmaya devam edeceğiz.

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GEÇTİĞİMİZ YIL ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ayrılık konuşmasının ardından AKP, CHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri de söz alarak Gümüşdağ'a teşekkür etti.

Geçtiğimiz dönemde İBB Meclisi 2.Başkanvekili olan Göksel Gümüşdağ, yerel seçimler yaklaşırken 2019 yılının şubat ayı meclis oturumları sırasında da bir daha bu göreve aday olmayacağını açıklamış “15 yıllık süreç burada tamamlanıyor. Artık sizi Başakşehir maçlarında görebilirim” demişti.

Ancak Gümüşdağ, yerel seçimlerde tekrar AKP'den meclis üyesi adayı olarak gösterilmiş ve meclise girmişti. Gümüşdağ, 31 Mart seçimlerinden sonra 22 Nisan 2019 tarihinde toplanan yeni dönemin ilk meclis oturumunda İBB Meclisi 1.Başkanvekili olarak seçilmişti.