Son dakika… Güler, ABD’li mevkidaşı ile görüştü!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alındı. İHA. İLGİLİ HABERSon dakika... Bakan Akar&#039;dan kritik görüşme!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-guler-abdli-mevkidasi-ile-gorustu-5621577","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-guler-abdli-mevkidasi-ile-gorustu-5621577","pageType":"yazi","pageIdentifier":5621577,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Gu00fcler, ABD&#8217;li mevkidau015fu0131 ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc!"});aip('newsArticle', {"identifier":5621577,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-guler-abdli-mevkidasi-ile-gorustu-5621577/","headline":"Son dakika&#8230; Gu00fcler, ABD&#8217;li mevkidau015fu0131 ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["ABD","Afganistan","Genelkurmay","Genelkurmay Ba\\u015fkan\\u0131","Milli Savunma Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","NATO","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/12/iecrop/yasar-guler-iha_16_9_1581531306.jpg","author":"marar","dateCreated":1581531337,"datePublished":1581531337,"dateModified":1581531843,"info":"{"seo_news":"false"}"});