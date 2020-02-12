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Son dakika… Güler, ABD’li mevkidaşı ile görüştü!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

21:15 -
Haberler Gündem
Son dakika… Güler, ABD’li mevkidaşı ile görüştü!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alındı. İHA

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Son güncelleme: 21:24 12.02.2020
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