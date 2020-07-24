Son dakika… Güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı! İşte 24 Temmuz corona tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Yeni tabloya göre, bir gün içinde 937 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 224 bin 252’ye yükseldi. Bugün 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 5 bin 580 oldu.

Açıklanan verilerde bugün 42 bin 986 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 489 bin 360’a ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 9 artarak 207 bin 374'e yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının bin 248, entübe hasta sayısının da 379 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: TEST SAYIMIZ 4,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı.

* Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor.

DÜN 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 913 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 151 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.