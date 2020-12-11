Son dakika… Güncel corona verileri açıklandı! İşte 11 Aralık tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 11 Aralık Cuma gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 208 bin 873 testle birlikte toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452’ye ulaştı.

TOPLAM CAN KAYBI 16 BİNE YAKLAŞTI

Bugün semptom gösteren 5 bin 607 hastayla birlikte 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673’e çıktı. Can kaybı da 226 artarak 15 bin 977’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 952

5 bin 516 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 458 bin 109’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu.

HASTANE DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın günlük paylaştığı tabloda hastanelerin doluluk oranları da yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.7 oldu.

BAKAN KOCA’DAN AŞI MESAJI

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında aşıya değindi.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız.

* Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu.

DÜN 220 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Aralık tablosuna göre semptom gösteren 5 bin 918 hastayla birlikte 30 bin 424 yeni vaka tespit edilmişti. 220 kişi yaşamını yitirirken 5 bin 232 hasta da iyileşmişti.