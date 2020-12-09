Son dakika… Güncel corona virüsü vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 9 Aralık tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 217 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 531’e yükseldi.

Bugün toplam 204 bin 712 test yapıldı. Semptom gösteren 6 bin 213 kişiyle birlikte toplam 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam hasta sayısı 558 bin 517 oldu.

Bugün iyileşen 5 bin 846 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 447 bin 361’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 901 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.7 olarak duyuruldu.