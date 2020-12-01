Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 1 Aralık tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 1 Aralık gününün verilerine göre bugün yapılan 180 bin 312 testle birlikte toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604’e ulaştı.

CAN KAYBI 14 BİNE YAKLAŞTI

Güncel tabloya göre semptom gösteren 6 bin 101 hastayla birlikte 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi, toplam hasta sayısı 506 bin 966’ya çıktı. Can kaybı da 190 artarak 13 bin 936’ya yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 303

Son 24 saatte 4 bin 593 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 409 bin 320’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı da 5 bin 303 oldu.

DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tabloda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili güncel bilgiler de yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.1 oldu.

“SİSTEMİN YÜKÜ ARTMAYA DEVAM EDİYOR”

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbirlere uyum çağrısı yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor.

* İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.

DÜN 188 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 30 Kasım verilerine göre semptom gösteren 6 bin 514 hastayla birlikte 31 bin 219 vaka tespit edilirken 188 kişi de yaşamını yitirmişti.