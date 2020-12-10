Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 10 Aralık tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 10 Aralık Perşembe gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 206 bin 202 testle birlikte toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579’a ulaştı.

220 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bugün semptom gösteren 5 bin 918 hastayla birlikte 30 bin 424 yeni vaka tespit edilirken toplam hasta sayısı 564 bin 435’e çıktı. Can kaybı da 220 artarak 15 bin 751’e yükseldi.

5 BİN 943 AĞIR HASTA VAR

Günlük verilere göre 5 bin 232 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 452 bin 593’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı da 5 bin 943 oldu.

HASTANELERİN DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı tabloda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.7 oldu.

“TEDBİRLERİN ETKİSİNİ HİSSETMEYE BAŞLADIK”

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirlerin etkisinin hissedilmeye başlandığını belirtti.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık.

* Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor.

* Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.

DÜN 217 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Aralık verilerine göre semptom gösteren 6 bin 213 hastayla birlikte 31 bin 712 yeni vaka tespit edilmişti. 217 kişi hayatını kaybederken 5 bin 846 hasta da sağlığına kavuşmuştu.