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Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 6 Ağustos tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 6 Ağustos Perşembe gününün tablosuna göre, son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 798 oldu. Vaka sayısı da bin 153 artarak 237 bin 265'e yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor" ifadesini kullandı.

20:29 -
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Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 6 Ağustos tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 14 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 798 oldu.

Bugün toplam 54 bin 494 test yapılırken, bin 153 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 237 bin 265'e yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 5 milyon 81 bin 802’ye ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 40 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 220 bin 546’ya yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda, hastalarda zatürre oranının yüzde 8.3, toplam ağır hasta sayısının ise 580 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: GARANTİ SUNMUYOR

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü tablosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az.

* Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor.

* İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir.

DÜN 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün corona virüsü salgını nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 178 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 15 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

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Son güncelleme: 20:42 06.08.2020
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