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Son dakika: Güneşli hava mola veriyor… Yarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre bir süredir güneşli seyreden hava yerini yağışlara bırakacak. Yarın yurdun batısını etkilemeye başlayacak olan yağışlar, cuma günü tüm Türkiye'ye yayılacak. Hava sıcaklıklarında birkaç derece düşüş görülecek. Ayın ortasına doğru ise soğuk havalar kendini son kez hissettirecek.

13:34 -
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Son dakika: Güneşli hava mola veriyor… Yarına dikkat!

Türkiye son günlerde yazı hatırlatan bir havanın etkisinde. Tahminlere göre sıcak hava bir süreliğine mola veriyor ve yağışlar yurdu etkilemeye başlayacak. Yarın Marmara ve Ege’de görülecek olan sağanak yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında da düşüş gözlenecek.

CUMA GÜNÜ TÜM YURDU SARIYOR

Cuma günü hava sıcaklıklarındaki düşüş devam ederken yağışlar da etki alanını genişletecek. Cumartesi günü yağışlar mola verirken pazartesi yağışlı hava yine yurdu saracak.

MART KAPIDAN BAKTIRABİLİR

Küresel tahmin sistemlerine göre ayın 13’ünden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek, kışın soğuk havası mart ortasında kısa süreliğine hissetilecek.

Cuma Cumartesi Meteoroloji Pazartesi son dakika Türkiye
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