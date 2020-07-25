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Son dakika haberi: Bingöl’de korkutan deprem… AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Sabah saatlerinde Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem panik yarattı.

09:02 -
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Son dakika haberi: Bingöl’de korkutan deprem… AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.02’de meydana geldi. Yerin 13.85 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 09:09 25.07.2020
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