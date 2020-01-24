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Son dakika haberi! Elazığ depremi sonrası deprem uzmanından kritik uyarı: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra uzmanlardan art arda son dakika açıklamalar geliyor. Depremle ilgili canlı yayında depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır" ifadelerini kullandı.

21:50 -
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Son dakika haberi! Elazığ depremi sonrası deprem uzmanından kritik uyarı: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Son dakika habere göre, Elazığ depremi sonrası açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

* Elazığ’da daha önce bir deprem olmuştu. Bu bölgenin kritik olduğunu söylemiştim. Doğal yolu fay hattının gerilimi yüksek bir bölge. Böyle bir depremin olabileceği hakimdi.

*Doğu Anadolu’da uzun süreden beri bir deprem yoktu. Beklenen bir depremdi. Ama bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır. Bir iki evde hasar olmaması net bilgi göstermez. Ciddi bir hasar vardır. Umarım ölümler yoktur.

* Alüvyon bir zemin üzerinde. Özellikle kırsaldaki evler ciddi zarar görmüş olabilir. Manisa gibi bir durum olmaz. Büyüklükten dolayı can kayıpları olmuş olabilir. Bu yüzden müdahalelerin ciddi olması gerekir.

* Bir de hasar görmüş evlere vatandaşların girmemesi gerekir. Artçılar olacak. Sokaklarda da evlerin hemen önünde değil açık alanlarda olmaları gerekir.

“BÖLGENİN YAPISI İYİ DEĞİL RİSKLİ”

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal ise şöyle konuştu:

* Osmaniye’den bile hissedildi. Arada çok büyük uzaklık var. Yakında bilgiler gelmeye başlar. Ama maalesef karamsar bir tablo görünüyor.

* Deprem yıkıcı. Bölgenin yapısı iyi değil riskli. Kırsal bölgelerdeki yapılar emin olun kötü olmuştur. Diliyorum ki can kaybı az olmuştur.

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Son güncelleme: 22:03 24.01.2020
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