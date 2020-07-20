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Son dakika… Hakkari’den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda iki askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, bölgede tespit edilen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alındığını duyurdu.

18:30 -
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Son dakika… Hakkari’den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

MSB’nin açıklaması şu şekilde:

* Çukurca / Hakkâri'de 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bölgede tespit edilen hedefler derhal ATAK helikopterlerimiz, SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmıştır.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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Son güncelleme: 18:43 20.07.2020
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