Son dakika… Hakkari’den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Kaza Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bölgesi’ndeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç üs bölgesinde meydana geldi. Üs bölgesinden intikal faaliyetinde bulunduktan sonra dönen askeri araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kazada iki asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden, evli ve bir çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kastamonu nüfusuna kayıtlı olan şehit Erbil için, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda bugün tören düzenlenecek. Ardından şehidin cenazesi memleketine uğurlanacak.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Kaza ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,”Hakkari-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu” denildi.