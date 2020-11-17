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Son dakika… Halı sahalar kapatıldı

Corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart'ta kapatılan halı sahalar 5 ay kapalı kaldıktan sonra Ağustos ayında yeniden açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün alınan kararla halı sahaların faaliyetlerinin yeniden durdurulduğunu açıkladı.

Güncellenme: 21:16, 17/11/2020
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Son dakika… Halı sahalar kapatıldı

Covid-19 ile mücadele kapsamında 21 Mart 2020’de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile faaliyetlerine geçici süre ara verilen halı sahalar, 145 gün kapalı kaldıktan sonra 12 Ağustos’ta spor tutkunlarına kapılarını yeniden açmıştı.

Beş ay boyunca evine ekmek götüremeyen halı saha işletmecilerine bugün bir kez daha kötü haber geldi.

Türkiye genelinde yaklaşık 45 bin personelin çalıştığı 14 bin halı sahanın faaliyeti durduruldu.

Bu akşam yeni corona virüs önlemlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek” dedi.

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