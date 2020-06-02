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Son dakika… Haliç Köprüsü’nde yangın

İstanbul Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

11:33 -
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Haliç Köprüsü Edirne istikameti Ayvansaray Mevkii’nde seyir halinde olan hafriyat kamyonunun arka lastiklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. Yangına ilk müdahale sürücü ve çevredeki sürücüler tarafından yangın tüpleri ve su dolu pet şişelerle yapılırken olay itfaiye ekiplerine bildirildi.

FOTO: DHA

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Haliç Köprüsü’nde çıkan yangın nedeniyle Edirne istikametine uzun araç kuyrukları oluşurken trafik durma noktasına geldi. (DHA)

istanbul son dakika trafik yangın
Son güncelleme: 12:34 02.06.2020
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