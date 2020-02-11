Son dakika… Hareketlilik hız kazandı: TSK’dan sınırına yoğun sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay’ın İskenderun ilçesine askeri araçlar sevk etti.

Tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve OBÜS’lerin de içinde bulunduğu askeri araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR’lara yüklendi.

Askeri araçların yüklendiği TIR’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.

ESAD GÜÇLERİNDEN HAİN SALDIRILAR

Türkiye dün Suriye’nin İdlib kentinden gelen kahreden bir haberle sarsıldı. Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçler, Taftanaz’da konuşlu TSK unsurlarına yoğun topçu atışıyla saldırdı. Şam rejiminin saldırısı sonucu beş Mehmetçik şehit düştü, beş Türk askeri de yaralandı.

3 Şubat’ta da İdlib’deki çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK unsurlarına saldırı düzenlenmiş, sekiz Mehmetçik şehit olmuştu.