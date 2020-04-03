Son dakika… Hatay’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

AFAD’ın açıklamalarına göre, saat 21.15’te Hatay’da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklanırken, yerin 19,7 kilometre altında olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 8,7 kilometre altında olduğunu açıkladı.

#DEPREM: Akdeniz’de Hatay, Yayladağı açıklarında saat 21.15’te 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/cofXSurHiN pic.twitter.com/pqh20pRALr — A F A D (@AFADBaskanlik) April 3, 2020



SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER