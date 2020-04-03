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Son dakika… Hatay’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 19,77 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

21:23 -
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Son dakika… Hatay’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

AFAD’ın açıklamalarına göre, saat 21.15’te Hatay’da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklanırken, yerin 19,7 kilometre altında olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 8,7 kilometre altında olduğunu açıkladı.


SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 21:44 03.04.2020
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