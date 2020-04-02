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Son dakika… Hatay’da freni boşalan TIR, çok sayıda aracı ezerek durabildi! Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarparak durabildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

16:21 -
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İlçedeki Deniz Er Eğitim Alayı karşısında polis noktasında bekleyen araçlara freni boşalan TIR çarptı. TIR’ın çarptığı çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK FOTOĞRAFLAR:

Son güncelleme: 16:32 02.04.2020
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