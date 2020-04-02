Son dakika… Hatay’da freni boşalan TIR, çok sayıda aracı ezerek durabildi! Ölü ve yaralılar var

İlçedeki Deniz Er Eğitim Alayı karşısında polis noktasında bekleyen araçlara freni boşalan TIR çarptı. TIR&#8217;ın çarptığı çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.. İŞTE OLAY YERİNDEN İLK FOTOĞRAFLAR:. . . . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-hatayda-freni-bosalan-tir-cok-sayida-araci-ezerek-durabildi-yaralilar-var-5721044","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-hatayda-freni-bosalan-tir-cok-sayida-araci-ezerek-durabildi-yaralilar-var-5721044","pageType":"yazi","pageIdentifier":5721044,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Hatay&#8217;da freni bou015falan TIR, u00e7ok sayu0131da aracu0131 ezerek durabildi! u00d6lu00fc ve yaralu0131lar var"});aip('newsArticle', {"identifier":5721044,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-hatayda-freni-bosalan-tir-cok-sayida-araci-ezerek-durabildi-yaralilar-var-5721044/","headline":"Son dakika&#8230; Hatay&#8217;da freni bou015falan TIR, u00e7ok sayu0131da aracu0131 ezerek durabildi! u00d6lu00fc ve yaralu0131lar var","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/02/iecrop/haaa_16_9_1585833674.jpeg","author":"u00c7iu011fdem Saltu0131k","dateCreated":"2020-04-02 16:21:50","datePublished":"2020-04-02 16:21:50","dateModified":"2020-04-02 16:32:51","info":"{"seo_news":"false"}"});