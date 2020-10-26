Son dakika… Hatay’da terör saldırısı! Valilikten açıklama geldi

Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı.

Otomobilde bulunan 2 terörist le polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı.

Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı hafif yaralandı.

HATAY VALİSİ: BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan, güvenlik birimlerinin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten birinin takip sonucunda İskenderun’da etkisiz hale getirildiğini ve bu esnada bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Vali Doğan, “Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir” ifadelerini kullandı.