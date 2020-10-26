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Son dakika… Hatay’da terör saldırısı! Valilikten açıklama geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı.

Güncellenme: 21:50, 26/10/2020
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Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı.

Otomobilde bulunan 2 terörist le polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı.

Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı hafif yaralandı.

HATAY VALİSİ: BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan, güvenlik birimlerinin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten birinin takip sonucunda İskenderun’da etkisiz hale getirildiğini ve bu esnada bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Vali Doğan, “Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:21:32,
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