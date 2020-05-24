Son dakika: Hava durumunun ayarı yok… Hızlı değişimler şaşırttı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminleri yayınladı. Geçtiğimiz günlerde hızla ısınan hava ardından kısa sürede serinlemişti. Dün yurudn bazı noktalarında kar yağışı da görüldü. Tahminlere göre ilerleyen günlerde doğu kesimlerde hava sıcaklıkları bir miktar düşüş yaşayacak, yağışlar ise yer yer sürecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

lkemizin doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ve Amasya’nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAZI ŞEHİRLERDE KAR BEKLENİYOR

Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ ve Ş.Urfa kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ORDU'DA KAR

Ordu'da kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kabadüz ilçesinin 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Güneşli havanın keyfini çıkarmak için yaylalara çıkan vatandaşlar da kar yağışıyla birlikte sürpriz yaşadı. Mayıs ayı sonuna gelinirken yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

RİZE

Rize'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. İkizdere ilçesine bağlı Petran Yaylası ile Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası beyaza büründü. Yaylalarda hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü.

SİVAS

Sivas'ta hava sıcaklığındaki ani düşüşün ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine 20 kilometre mesafede, çam ormanları arasındaki Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı.