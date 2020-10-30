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Son dakika… HDP’li başkanlar tutuklandı

HDP Diyarbakır il eş başkanları Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyat Ceylan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 17:03, 30/10/2020
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Son dakika… HDP’li başkanlar tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen terör soruşturma kapsamında 22 Ekim’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyette götürülmüştü. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen HDP Diyarbakır il eş başkanları Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyat Ceylan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:16:51,
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