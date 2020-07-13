Son dakika… HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyadin’in HDP’li Belediye Başkanı Betül Yaşar ile belediyenin üç eski yöneticisinin terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

TERÖRİSTLERİN YAKINLARINI İŞE ALMIŞLAR

Polis ekipleri, ölen terör örgütü mensuplarının yakınlarını belediyede işe aldığı belirtilen Betül Yaşar ile eski belediye yöneticilerinden Mustafa Alpaslan ve Mesut Arslan’ı Diyadin’de, Zeynel Abidin Bozkurt’u ise Düzce’de gözaltına aldı. Soruşturma çerçevesinde Diyadin Belediyesi’nde de polislerce arama yapıldı. (İHA)