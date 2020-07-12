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Son dakika… Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı!

Heybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada'ya yolcu taşıyor.

19:34 -
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Son dakika… Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı!

İstanbul Heybeliada’da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının hızla büyüdüğü öğrenilirken İstanbul Valiliği, Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıktığını duyurdu.

VAPURLAR SADECE BÜYÜKADA’YA KALKIYOR

Heybeliada’ya ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi ve özel sektöre ait teknelerin adaya girişleri yasaklandı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada’ya yolcu taşıyor. DHA

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Son güncelleme: 19:38 12.07.2020
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