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Son dakika… Hulusi Akar’dan flaş İdlib açıklaması: ABD Patriot gönderebilir!

İdlib'de Rus destekli Esad rejimiyle yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib için A, B, C planları hazır. Yeri ve zamanı geldiği zaman uygulanmaya başlar" ifadesini kullandı. Akar, canlı yayında ABD'den Patriot hava savunma sistemlerinin istendiği iddialarını da doğruladı.

21:25 -
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Son dakika… Hulusi Akar’dan flaş İdlib açıklaması: ABD Patriot gönderebilir!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNNTürk’te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.  İdlib’de yaşanan gerilimle ilgili konuşan Akar, Türkiye’nin eksen kayması gibi bir durumunun olmadığını belirterek “NATO üyesiyiz ve eksenimiz kaymadı” dedi.

Akar açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Birliklerimizi sevk etmek, gerekirse zor kullanmak suretiyle ateşkesi sağlayacağız diyoruz, kim olursa olsun. Bu konuda kararlıyız.

* İdlib’deki amacımız ateşkesin tam olarak sağlanması.

* Rejimin füze tehditlerine karşı ABD’den gelecek Patriot desteğine ihtiyacımız olabilir.

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Son güncelleme: 21:37 20.02.2020
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