Son dakika… İBB Başkanı İmamoğlu’ndan flaş paylaşım

İBB Başkanı İmamoğlu paylaşımında, “Eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, mesajının devamında, “Bu vesileyle, siyasette ve devlet yönetiminde olgunluk, erdem ve ferasetin örneğini gösterebilen tüm büyüklerimize saygılarımı sunuyorum” yazdı.

İBB Başkanı İmamoğlu mesajının altına bir de fotoğraf ekledi. Fotoğraf ise 1994 seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin devir-teslim törenini yansıtıyor.

1994 yerel seçimlerinin ardından Refah Partisi’nin adayı olan Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SHP’li Nurettin Sözen’den devralmıştı.

Törende Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Sözen ve Erdoğan’ın ellerini havaya kaldırmıştı.