Son dakika… İBB duyurdu: 90 personelin corona testi pozitif çıktı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirketteki vaka sayısının 64, İBB’de ise 26 olduğunu duyurdu.

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Ongun’un paylaşımı şu şekilde:

* 85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde toplam 90 personelimiz Covid-19 pozitif çıkmıştır.

* İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB'de ise 26'dır.

* Personellerimizin tedavisi sürmektedir.

* Acil şifalar dileriz.

BAKAN KOCA İL İL VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, illerdeki vaka sayılarıyla ilgili şunları söyledi:

* Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya bunun benzerini yaptı, bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu.

* Biz de bu hatayı işlemek istemedik. Bütün illerimizde artık virüsün olduğunu biliyoruz.

* Burada görülen ön planda daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın.

* Onu İzmir izliyor, onu 713 vakayla Ankara, 582 vakayla Konya ve Kocaeli izliyor.

* Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz.

* Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.

* Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok.

* Burada ağırlıklı olarak İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana.

* Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74,7'si 60 yaşın üzerinde.

* Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz, kronik hastalığı olanlar için hipertansiyonu örnek olarak gösteriyorum.