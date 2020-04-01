Son dakika… İBB duyurdu: 90 personelin corona testi pozitif çıktı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirketteki vaka sayısının 64, İBB’de ise 26 olduğunu duyurdu.
Ongun’un paylaşımı şu şekilde:
* 85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde toplam 90 personelimiz Covid-19 pozitif çıkmıştır.
* İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB'de ise 26'dır.
* Personellerimizin tedavisi sürmektedir.
* Acil şifalar dileriz.
BAKAN KOCA İL İL VAKA SAYISINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, illerdeki vaka sayılarıyla ilgili şunları söyledi:
* Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya bunun benzerini yaptı, bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu.
* Biz de bu hatayı işlemek istemedik. Bütün illerimizde artık virüsün olduğunu biliyoruz.
* Burada görülen ön planda daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın.
* Onu İzmir izliyor, onu 713 vakayla Ankara, 582 vakayla Konya ve Kocaeli izliyor.
* Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz.
* Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.
* Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok.
* Burada ağırlıklı olarak İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana.
* Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74,7'si 60 yaşın üzerinde.
* Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz, kronik hastalığı olanlar için hipertansiyonu örnek olarak gösteriyorum.