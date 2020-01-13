Son dakika… İBB Meclis toplantısında gerginlik! Üzerine yürüdüler…

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada işsizlik rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özkan’ın “Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomidir. Vatandaşı mutfağı yanıyor. İnsanlar doğal gazı açmaya korkuyor. Battaniye altında kışı geçiriyor. Ama Saray’ın ruhu duymuyor. Çünkü orada her şey güllük gülistanlık, Lale Devri yaşanıyor” sözlerine AKP’li üyeler tepki gösterdi.

AKP’li bir isim ayağa kalkıp İYİ Partili ismin üzerine yürümek istedi. Diğer meclis üyeleri araya girdi.