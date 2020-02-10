Son dakika… İBB’de deprem! Tartışmaların odağındaki isim istifa etti

İBB’nin Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli‘nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik “Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız” dediği iddia edilmişti.

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSMEK yöneticisi kadınlara hakarette bulunduğu öne sürülen Yeşim Meltem Şişli hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da beş müfettiş görevlendirmişti.

İMAMOĞLU: BENİM YANIMDA YERİ OLAMAZ

Konuya ilişkin bir soruna cevaben Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bu konuyla ilgili incelemelerimizi başlattık, yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim açımızdan, kurumumuz açısından ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Ama burada birkaç hususun altını çizelim.

* Birincisi; benim olduğum hiçbir yerde, hiçbir çalışma arkadaşım, hiçbir yol arkadaşım hiç kimseye inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hakaret edemez, incitemez.

* Bu şekilde davranan bir insan, zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Öyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net.

İLGİLİ HABER İmamoğlu: Bazı medya kuruluşlarının canlarının yandığını biliyorum