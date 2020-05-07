Son dakika… İBB’den flaş hamle

EPDK, faturalama sürelerinin uzun olduğu gerekçesi ile İBB şirketi İGDAŞ hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İGDAŞ da sayaç okuyucularının, salgın nedeniyle okuma işlemleri yaparken zorluklar yaşadığını belirterek “Abone sayısı itibariyle pazar günleri hariç haftanın her günü sayaç okunması gerekmektedir. Ancak bu salgın önlemleri nedeniyle mümkün olmamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de olağanüstü bir dönemden geçtiği muhakkaktır. Bu konu daha önce hem kamuoyu ile paylaşılmış hem de EPDK yönetimi bilgilendirilmiştir” açıklaması yapmıştı.

PİLOT BÖLGELERDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İBB de harekete geçerek sayaç okumayla ilgili yeni bir uygulamaya geçileceğini duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada salgın günlerinde önemi daha da artan fiziksel sayaç okuma konusundaki sorunların aşılması için akıllı sayaç uygulaması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Açıklamada İstanbul'a akıllı sayaçlar için “LoRaWAN” iletişim altyapısı kurulacağı kaydedilerek “Su ve doğalgaz sayaçlarında uygulanması planlanan projenin telekomünikasyon altyapı kısmını İBB iştiraki İSTTELKOM yürütüyor. Bu sayede sayaçlar uzaktan okunabilecek. İBB, esnek ve güvenli mimarisi ile tercih edilen LoRaWAN alt yapı kurulumuna pilot bölgelerde başlamış olup testler sonrası tüm İstanbul geneli yaygınlaştırılması hedefleniyor” denildi.

LoRaWan altyapısı nedir? Akıllı Şehir'leri oluşturan verilerin birbiri ile iletişimini kurması adına etkin özellikleri nedeniyle tercih edilen LoRaWAN (Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı) haberleşme sistemi sayesinde akıllı aydınlatma, sulama, park yönetimi, su, enerji ve doğalgaz sayaç okuma/açma-kapama işlemleri gibi birçok alanda hizmet verilebiliyor. Hizmet uygulama alanlarının başında olan akıllı sayaç sistemleri sayesinde, mekanik sayaç okuma ve faturalandırma sistemi ortadan kaldırılırken, hatalı okuma ve buna bağlı ihtilaflar da sona erdirilecek. Sayaç okuma, açma, kapama gibi işlemler uzaktan kontrollü bir şekilde yapılacağından saha iş gücü maliyetleri minimize edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Sistem ayrıca deprem ve benzeri afet durumlarında gaz vanalarının kapatılması için de kullanılabilecek.