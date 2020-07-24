Son dakika… İBB’den metro seferleri açıklaması

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması nedeniyle İstanbul Valiliği, tarihi yarımadaya girişleri durdurmuş ve bazı metro seferleri askıya alınmıştı. İBB’den yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Tüm hatlarımızda seferlerimiz normal tarifeye uygun devam etmektedir. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında ise daha önce açıklanan valilik kararı gereği pazartesi gününe kadar seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır.”

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