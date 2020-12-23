Son dakika… İBB’nin minibüs ve dolmuş projesine UKOME’den ret

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı.

UKOME toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.

1000 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin oylanması öncesinde tartışma yaşandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, bu hukuksuz, adaletsiz, kanuna aykırı teklifi kabul etmediklerini söyledi.

Minibüs esnafı da çok mağdur olduklarını, mağduriyetlerinin giderilmesi için bu kararın oybirliği ile kabul edilip adaletli bir karar alınmasını istediler. Bakanlık temsilcileri de teklifin alt komisyona sevk edilip ayrıntılı incelenmesini önerdiler. İBB temsilcileri, konunun aylardır gündemde olduğunu ve ayrıntılı olarak incelendiğini söylediler.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Yönetmelik değişikliği ile üye sayısı belediyenin çoğunluğunu elinden alacak şekilde merkezi hükümet lehine değiştirilen UKOME üyeleri arasında teklifle ilgili oylama yapıldı. Teklif, merkezi hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedildi.

Toplantıyı yöneten İBB Genel Sekteri Can Akın Çağlar, ”Konu 4 aydır gündemde, 5 bin taksi teklifinden ayırıp getirin denilmişti, yine karar çıkmadı. Bir sonraki toplantıda yeniden görüşülsün” dedi.

Toplantıda, personel taşımacılığı şoför yaşının 22’ye indirilmesi teklifi de tekrar görüşülmek üzere geri çekildi.

NE OLMUŞTU?

En son kasım ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği UKOME toplantısında son dönemin en tartışmalı konusu olan yeni taksi düzenlemesi teklifi tartışmalar arasında üçüncü kez reddedilmişti.

İmamoğlu 5 bin yeni taksi önerisi ile dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası tekliflerini ayrı ayrı gündeme sunmuştu. Minibüsten dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifinin reddedilmesi sektör temsilcilerinin yoğun tepkisine neden olmuştu.