Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu’dan ilk açıklama geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam istifa kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geri çevrilmesi üzerine, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Soylu’nun mesajı şu şekilde:

* Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir.

* Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır.

* Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah.

Soylu istifa kararını duyurduğu mesajını da Twitter adresinden kaldırdı.



NE OLMUŞTU?

Bakan Soylu, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda cuma gecesi getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi yaşanan kaosu işaret ederek “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir” ifadeleriyle görevi bıraktığını açıklamıştı.

Soylu'nun istifa kararı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir” denilerek göreve devam edeceği kaydedilmişti.

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